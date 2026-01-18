ТСН в социальных сетях

Астрология
45
2 мин

Астрологический прогноз на 18 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Богиня Афина

Богиня Афина / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо закладывать позитивную программу на месяц вперед, составляя планы, и загадывать желания, все задуманное обязательно сбудется.

Символ дня: Богиня Афина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.

За какую часть тела отвечает: голова, лицо.

Болезни дня: необходимо остерегаться инфекций,  которые трудно будет вылечить.

Питание дня: пост, голодание и детокс-диета избавят организм от шлаков и токсинов.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто становятся вещими, поэтому о хороших лучше никому не рассказывать, чтобы не сглазить.

Табу дня: нельзя желать кому-нибудь зла. – впрочем, делать это нежелательно всегда.

Цитата дня: «Любовь – это долгая, тяжелая работа…» (Платон).

