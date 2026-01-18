- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 18 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо закладывать позитивную программу на месяц вперед, составляя планы, и загадывать желания, все задуманное обязательно сбудется.
Символ дня: Богиня Афина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.
За какую часть тела отвечает: голова, лицо.
Болезни дня: необходимо остерегаться инфекций, которые трудно будет вылечить.
Питание дня: пост, голодание и детокс-диета избавят организм от шлаков и токсинов.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто становятся вещими, поэтому о хороших лучше никому не рассказывать, чтобы не сглазить.
Табу дня: нельзя желать кому-нибудь зла. – впрочем, делать это нежелательно всегда.
Цитата дня: «Любовь – это долгая, тяжелая работа…» (Платон).
Читайте также: