Астрологический прогноз на 19 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дел — сегодня энергии хватит на любые проекты.
Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.
Счастливые камни дня: карнеол, джеспилит, рубин.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: особенно опасной этот день является головная боль, которой нельзя пренебрегать — необходимо сразу же принять меры. Активные виды спорта нужно сменить на спокойные — например, йогу. Также в этот день — впрочем, как и всегда — запрещено заниматься самолечением.
Питание дня: необходимо отказаться от злоупотребления кофе и алкоголем.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для полива и удобрения растений. Нужно сажать деревья и кусты со съедобной наземной частью.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество и безбрачие. От гаданий нужно отказаться, пророчеств и предсказаний — не слушать
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, так что не стоит обращать на них внимание.
Табу дня: нельзя ослаблять контроль над эмоциями.
Цитата дня: «Любовь никогда не оставляет нас одних» (Боб Марли).
