Астрологический прогноз на 19 августа

Жаба / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда – под влиянием негативных лучных энергий – велик риск погрузиться в депрессию, поэтому необходимо поддерживать себя в хорошем настроении во что ы то ни стало.

Символ дня: Жаба.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: хризопраз, жадеит, желтый нефрит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: питаться необходимо умеренно, заменив мясо рыбой и растительной пищей.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать на хранение корнеплоды.

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные талисманы и обереги с и использованием лечебных – и волшебных – трав.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут предупреждать об опасности.

Табу дня: нельзя рисковать и совершать необдуманные действия.

Цитата дня: «Чем легче дают обещания, тем вероятнее, что он его не сдержит» (Лао-цзы).

