- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 19 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда – под влиянием негативных лучных энергий – велик риск погрузиться в депрессию, поэтому необходимо поддерживать себя в хорошем настроении во что ы то ни стало.
Символ дня: Жаба.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: хризопраз, жадеит, желтый нефрит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: питаться необходимо умеренно, заменив мясо рыбой и растительной пищей.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать на хранение корнеплоды.
Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные талисманы и обереги с и использованием лечебных – и волшебных – трав.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут предупреждать об опасности.
Табу дня: нельзя рисковать и совершать необдуманные действия.
Цитата дня: «Чем легче дают обещания, тем вероятнее, что он его не сдержит» (Лао-цзы).
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 18 по 24 августа
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 августа
Лунный гороскоп на 19-24 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь