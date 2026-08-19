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Астрологический прогноз на 19 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые профессиональные начинания в этот день окажутся успешными, поэтому не стоит от них отказываться. Также в это время желательно признавать свои ошибки и извиняться перед теми, кого мы обидели.
Символ дня: павлин.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный, алый, черный.
Счастливые камни дня: хризолит, уваровит, гранатит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не только тяжело протекают, но и могут иметь серьезные последствия. Особого внимания потребуют желудочно-кишечный тракт, где существует риск пищевого отравления, и периферическая нервная система.
Питание дня: лечебное голодание не только не лишит человека физических сил, но и наоборот, придаст ему их.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она принесет укрепление здоровья и улучшение жизни в целом.
Дачные работы дня: от работы на земле — и с землей — нужно отказаться, зато можно собирать урожай — в нем сейчас накапливается максимум полезных веществ.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение бытовых споров и серьезных размолвок.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, главное — правильно расшифровать их символы.
Табу дня: нельзя игнорировать подсказки подсознания — оно плохого не посоветует.
Цитата дня: «Одиночество ребенка наделяет куклу душой» (Януш Корчак).
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