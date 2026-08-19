Астрологический прогноз на 19 августа

Павлин / © Associated Press

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Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

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Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые профессиональные начинания в этот день окажутся успешными, поэтому не стоит от них отказываться. Также в это время желательно признавать свои ошибки и извиняться перед теми, кого мы обидели.

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Символ дня: павлин.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный, алый, черный.

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Счастливые камни дня: хризолит, уваровит, гранатит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не только тяжело протекают, но и могут иметь серьезные последствия. Особого внимания потребуют желудочно-кишечный тракт, где существует риск пищевого отравления, и периферическая нервная система.

Питание дня: лечебное голодание не только не лишит человека физических сил, но и наоборот, придаст ему их.

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Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она принесет укрепление здоровья и улучшение жизни в целом.

Дачные работы дня: от работы на земле — и с землей — нужно отказаться, зато можно собирать урожай — в нем сейчас накапливается максимум полезных веществ.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение бытовых споров и серьезных размолвок.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, главное — правильно расшифровать их символы.

Табу дня: нельзя игнорировать подсказки подсознания — оно плохого не посоветует.

Цитата дня: «Одиночество ребенка наделяет куклу душой» (Януш Корчак).

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