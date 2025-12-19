ТСН в социальных сетях

233
2 мин

Астрологический прогноз на 19 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо остерегаться злых и агрессивных людей — не вступать с ними в конфликты и не поддаваться на их провокации.

Символ дня: спрут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: алый, красный.

Счастливые камни дня: белый опал, черный жемчуг, цветная яшма.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: велика вероятность обострения психиатрических заболеваний: тем, кто принимает соответствующие лекарства, не стоит забывать о них.

Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, никотина и алкогольных напитков.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Магия и мистика дня: от любых магических действий нужно отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут — можно не принимать их во внимание.

Табу дня: нельзя верить предсказаниям и гаданиям — они могут запрограммировать на неудачи и потери.

Цитата дня: «Скромность сексуальна» (Тупак Шакур).

