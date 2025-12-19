- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 19 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо остерегаться злых и агрессивных людей — не вступать с ними в конфликты и не поддаваться на их провокации.
Символ дня: спрут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: алый, красный.
Счастливые камни дня: белый опал, черный жемчуг, цветная яшма.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: велика вероятность обострения психиатрических заболеваний: тем, кто принимает соответствующие лекарства, не стоит забывать о них.
Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, никотина и алкогольных напитков.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: от любых магических действий нужно отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут — можно не принимать их во внимание.
Табу дня: нельзя верить предсказаниям и гаданиям — они могут запрограммировать на неудачи и потери.
Цитата дня: «Скромность сексуальна» (Тупак Шакур).
Читайте также:
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 15-21 декабря
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 15 по 21 декабря
Лунный гороскоп на 15-21 декабря: что рекомендуется делать в каждый день недели
Таро на неделю 15-21 декабря 2025 года: сила воли, гармония и новые открытия