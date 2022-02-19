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Астрологический прогноз на 19 февраля

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Астрологический прогноз на 19 февраля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда сами собой преобразуются к лучшему любые жизненные ситуации и налаживаются отношения с людьми, с которыми в последнее время возникли разногласия. 

Символ дня: муза. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: джеспилит, красная яшма, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: день чреват серьезными травмами – особенно это касается позвоночника, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность: не заниматься силовыми видами спорта, не поднимать тяжести, не делать резких движений. 

Афоризм дня: "Случайными кажутся события, первопричину которых мы не знаем" (Демокрит). 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: для заключения брака день не благоприятен, поэтому по возможности лучше перенести свадьбу на другое время. Зато можно – и нужно – назначать романтические свидания и дружеские посиделки. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические действия с использованием полудрагоценных камней и минералов. 

Табу дня: стоит опасаться большой высоты: лучше не подходить к открытым окнам на верхних этажам дома, не взбираться на крышу и не покорять горные вершины. 

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