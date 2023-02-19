Астрологический прогноз на 19 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день, пожалуй, благоприятен только для отдыха, да и то в одиночестве: он настолько нервозный и конфликтный, что лучше в это время ни с кем не общаться. Можно заниматься только мелкими, незначительными домашними делами, от путешествий и выяснения отношений лучше отказаться.

Символ дня: спрут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный.

Счастливые камни дня: черный жемчуг и перламутр

За какую часть тела отвечает: анус, прямая кишка.

Болезни дня: из-за ослабления иммунитета велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые нужно лечить по составленной врачом схеме. Велика вероятность хандры вплоть до депрессии.

Питание дня: питание должно быть умеренным, но даже ради благой цели – например, потери лишних килограммов – от пищи лучше не отказываться, на отсутствие содержимого желудок может отреагировать негативно.

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно сеять салатные культуры, поливать рассаду и комнатные растения, особенно те, которые находятся в стадии цветения.

Магия и мистика дня: от гадания, магических обрядов и ритуалов лучше отказаться.

Сны дня: сновидения могут быть неприятными и даже пугающими, но, к счастью, минуют без последствий.

Табу дня: нельзя проявлять беспечность: общаться с незнакомцами, носить с собой крупные суммы денег и ходить по безлюдным улицам в темное время суток.

Афоризм дня: "Опасность тем страшнее, чем она маловероятнее" (Джон Голсуорси).

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