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Астрологический прогноз на 19 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
82
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 19 февраля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нынешний день, пожалуй, благоприятен только для отдыха, да и то в одиночестве: он настолько нервозный и конфликтный, что лучше в это время ни с кем не общаться. Можно заниматься только мелкими, незначительными домашними делами, от путешествий и выяснения отношений лучше отказаться. 

Символ дня: спрут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный. 

Счастливые камни дня: черный жемчуг и перламутр

За какую часть тела отвечает: анус, прямая кишка.

Болезни дня: из-за ослабления иммунитета велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые нужно лечить по составленной врачом схеме. Велика вероятность хандры вплоть до депрессии. 

Питание дня: питание должно быть умеренным, но даже ради благой цели – например, потери лишних килограммов – от пищи лучше не отказываться, на отсутствие содержимого желудок может отреагировать негативно. 

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно сеять салатные культуры, поливать рассаду и комнатные растения, особенно те, которые находятся в стадии цветения. 

Магия и мистика дня: от гадания, магических обрядов и ритуалов лучше отказаться. 

Сны дня: сновидения могут быть неприятными и даже пугающими, но, к счастью, минуют без последствий. 

Табу дня: нельзя проявлять беспечность: общаться с незнакомцами, носить с собой крупные суммы денег и ходить по безлюдным улицам в темное время суток. 

Афоризм дня: "Опасность тем страшнее, чем она маловероятнее" (Джон Голсуорси). 

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Дата публикации
Просмотры
82
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