Астрологический прогноз на 19 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощный прилив энергии, который люди чувствуют в это время, делает возможным реализацию любых проектов лает – как новых, так и начатых ранее. Можно также принимать серьезные решения, заниматься бизнесом и совершать серьезные финансовые операции – прибыль от них гарантирована.
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, янтарный, оранжевый.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза.
За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день проходят быстро и не оставляют серьезных последствий, особенно если начать лечение вовремя.
Питание дня: от ограничений в количестве пищи лучше отказаться, но мясо нужно заменить овощами и фруктами.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры, призывающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: в снах нынешней ночи часто можно увидеть умерших родственников – стоит прислушаться к тому, что они захотят сказать.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.
Цитата дня: "Когда любовь не является безумием, это не любовь" (Педро Кальдерон).
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