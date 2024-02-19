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Астрологический прогноз на 19 февраля

Астрологический прогноз на 19 февраля

Родник - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: мощный прилив энергии, который люди чувствуют в это время, делает возможным реализацию любых проектов лает – как новых, так и начатых ранее. Можно также принимать серьезные решения, заниматься бизнесом и совершать серьезные финансовые операции – прибыль от них гарантирована. 

Символ дня: родник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, янтарный, оранжевый.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день проходят быстро и не оставляют серьезных последствий, особенно если начать лечение вовремя. 

Питание дня: от ограничений в количестве пищи лучше отказаться, но мясо нужно заменить овощами и фруктами.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры, призывающие удачу в бизнесе и финансах. 

Сны дня: в снах нынешней ночи часто можно увидеть умерших родственников – стоит прислушаться к тому, что они захотят сказать. 

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

Цитата дня: "Когда любовь не является безумием, это не любовь" (Педро Кальдерон). 

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