Астрологический прогноз на 19 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощный прилив энергии, который люди чувствуют в это время, делает возможным реализацию любых проектов лает – как новых, так и начатых ранее. Можно также принимать серьезные решения, заниматься бизнесом и совершать серьезные финансовые операции – прибыль от них гарантирована.

Символ дня: родник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, янтарный, оранжевый.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день проходят быстро и не оставляют серьезных последствий, особенно если начать лечение вовремя.

Питание дня: от ограничений в количестве пищи лучше отказаться, но мясо нужно заменить овощами и фруктами.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры, призывающие удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: в снах нынешней ночи часто можно увидеть умерших родственников – стоит прислушаться к тому, что они захотят сказать.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

Цитата дня: "Когда любовь не является безумием, это не любовь" (Педро Кальдерон).

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