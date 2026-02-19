Астрологический прогноз на 19 февраля

Леопард / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от любых финансовых операций — даже в магазин без крайней необходимости сегодня лучше не ходить.

Символ дня: Леопард, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, часто связаны с психосоматикой, поэтому нужно начать лечение решения психологических проблем.

Питание дня: в еде сегодня — впрочем, как и всегда, необходима умеренность.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, используя для этого целебные травы.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но все же окончательно и бесповоротно их игнорировать не стоит — желательно проанализировать увиденное.

Табу дня: опасно отвечать агрессией на чужую агрессию — результат такого «общения» может оказаться непредсказуемым.

Цитата дня: «Друзей не сделай врагами, а врагов постарайся сделать друзьями» (Пифагор).

