Астрологический прогноз на 19 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от любых финансовых операций — даже в магазин без крайней необходимости сегодня лучше не ходить.
Символ дня: Леопард, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, часто связаны с психосоматикой, поэтому нужно начать лечение решения психологических проблем.
Питание дня: в еде сегодня — впрочем, как и всегда, необходима умеренность.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, используя для этого целебные травы.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но все же окончательно и бесповоротно их игнорировать не стоит — желательно проанализировать увиденное.
Табу дня: опасно отвечать агрессией на чужую агрессию — результат такого «общения» может оказаться непредсказуемым.
Цитата дня: «Друзей не сделай врагами, а врагов постарайся сделать друзьями» (Пифагор).
