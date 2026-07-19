Астрологический прогноз на 19 июля

Журавли / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, в течение которого возможны неожиданные озарения, которые подскажут, как поступить в той или иной жизненной ситуации.

Символ дня: Журавли.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, ультрамарин, васильковый.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.

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За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, протекают в легкой форме, особенно если вовремя обратиться за врачебной помощью.

Питание дня: редкий день, когда разрешается включать в рацион условно вредные продукты, но — в меру

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

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Дачные работы дня: можно собирать семена для посадки в следующем сезоне.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — нужно обратить на них внимание

Табу дня: нельзя никому ничего давать — особенно это касается личных вещей.

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Цитата дня: «Каждая минут, потраченная на планирование, экономит десять минут при осуществлении плана» (Брайан Трейси).

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