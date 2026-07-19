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Астрологический прогноз на 19 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, в течение которого возможны неожиданные озарения, которые подскажут, как поступить в той или иной жизненной ситуации.
Символ дня: Журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий, ультрамарин, васильковый.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, протекают в легкой форме, особенно если вовремя обратиться за врачебной помощью.
Питание дня: редкий день, когда разрешается включать в рацион условно вредные продукты, но — в меру
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать семена для посадки в следующем сезоне.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — нужно обратить на них внимание
Табу дня: нельзя никому ничего давать — особенно это касается личных вещей.
Цитата дня: «Каждая минут, потраченная на планирование, экономит десять минут при осуществлении плана» (Брайан Трейси).
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