Астрологический прогноз на 19 июля

Нетопырь / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний, от них нужно отказаться.

Символ дня: Нетопырь.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.

Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик, серпентин.

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За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться опасными, поэтому очень важно вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, а также мяса и грибов.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

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Дачные работы дня: можно заниматься обрезкой плодовых деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: под запретом находится любовная магия.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими не являются.

Табу дня: нельзя встречаться с малознакомыми людьми — такое общение может принести неприятные сюрпризы.

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Цитата дня: «В этой жизни вам нужны только невежество и уверенность в себе — и успех вам обеспечен» (Марк Твен).

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