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Астрологический прогноз на 19 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний, от них нужно отказаться.
Символ дня: Нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.
Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик, серпентин.
За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться опасными, поэтому очень важно вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, а также мяса и грибов.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно заниматься обрезкой плодовых деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: под запретом находится любовная магия.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими не являются.
Табу дня: нельзя встречаться с малознакомыми людьми — такое общение может принести неприятные сюрпризы.
Цитата дня: «В этой жизни вам нужны только невежество и уверенность в себе — и успех вам обеспечен» (Марк Твен).
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