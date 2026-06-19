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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
103
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 19 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Светильники

Светильники / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно принимать спонтанные решения и мстить тем, кто перед нами виноват.

Символ дня: светильник.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: бирюзовый, голубой, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, нужно лечить без промедления, иначе они могут привести к серьезным осложнениям.

Питание дня: одинаково недопустимы как недоедание, так и переедание — в питании, как всегда, важна умеренность.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она принесет материальный достаток и благосостояние.

Дачные работы дня: можно работать с почвой: рыхлить, вскапывать, пропалывать.

Магия и мистика дня: хорошее время для чтения заговоров и проведения ритуалов на привлечение удачи в любви.

Сны дня: хорошая примета увидеть во сне дорогу или отправиться в нем в путешествие — это будет означать, что в жизни человека все благополучно.

Табу дня: любое зло — даже на уровне мыслей — вернется бумерангом, поэтому нельзя допускать недобрых пожеланий в чей-либо адрес.

Цитата дня: «Мир — изменение, жизнь — восприятие» (Марк Аврелий).

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Дата публикации
Количество просмотров
103
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