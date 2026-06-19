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Астрологический прогноз на 19 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно принимать спонтанные решения и мстить тем, кто перед нами виноват.
Символ дня: светильник.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: бирюзовый, голубой, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, нужно лечить без промедления, иначе они могут привести к серьезным осложнениям.
Питание дня: одинаково недопустимы как недоедание, так и переедание — в питании, как всегда, важна умеренность.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она принесет материальный достаток и благосостояние.
Дачные работы дня: можно работать с почвой: рыхлить, вскапывать, пропалывать.
Магия и мистика дня: хорошее время для чтения заговоров и проведения ритуалов на привлечение удачи в любви.
Сны дня: хорошая примета увидеть во сне дорогу или отправиться в нем в путешествие — это будет означать, что в жизни человека все благополучно.
Табу дня: любое зло — даже на уровне мыслей — вернется бумерангом, поэтому нельзя допускать недобрых пожеланий в чей-либо адрес.
Цитата дня: «Мир — изменение, жизнь — восприятие» (Марк Аврелий).
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