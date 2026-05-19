Астрологический прогноз на 19 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда каждому из нас, хотим мы того или нет, придется сделать выбор между добром и злом — очень важно быть максимально внимательными, осторожными и осмотрительными.
Символ дня: Райское дерево.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: изумрудный, малахитовый, зеленый.
Счастливые камни дня: амазонит, сардоникс, агат.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: чтобы болезни, начавшиеся в этот день, не перешли в хроническую стадию, ни в коему случае нельзя пускать их на самотек — необходимо сразу же обратиться за врачебной помощью.
Питание дня: мясо — особенно жирное и жареное — необходимо заменить постной рыбой и овощами, лучше всего тушеными.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может негативно отразиться на здоровье.
Дачные работы дня: можно пересаживать кусты и плодовые деревья на дачном участке.
Магия и мистика дня: можно самостоятельно делать талисманы и обереги, защищающие от любых неприятностей.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они несут подсказки относительно того, как поступить в сложившейся ситуации.
Табу дня: сегодня нельзя работать в коллективе — желаемого результата можно будет достичь только в одиночестве.
Цитата дня: «Сильные люди не смотрят на прическу, манеры и внешний вид. Сильные люди смотрят в глаза» (Николь Кидман).
