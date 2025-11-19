- Дата публикации
Астрологический прогноз на 19 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно приступать к работе над новыми проектами, лучше — несмотря на разгар недели — посвятить день отдыху.
Символ дня: спрут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: алый.
Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: могут обостриться недомогания, связанные с психикой: возможно, в некоторых — особо сложных — случаях имеет смысл обратиться к врачу.
Питание дня: можно ограничивать себя в питании, голодать и поститься.
Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.
Магия и мистика дня: от гаданий нужно отказаться — предсказания могут оказаться ложными, но при этом очень неприятными.
Сны дня: сновидения нынешней ночи обманчивы.
Цитата дня: «Нормальность — это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут» (Винсент Ван Гог).
