Астрологический прогноз на 19 ноября

Спрут / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно приступать к работе над новыми проектами, лучше — несмотря на разгар недели — посвятить день отдыху.

Символ дня: спрут.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: алый.

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.

Реклама

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: могут обостриться недомогания, связанные с психикой: возможно, в некоторых — особо сложных — случаях имеет смысл обратиться к врачу.

Питание дня: можно ограничивать себя в питании, голодать и поститься.

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.

Реклама

Магия и мистика дня: от гаданий нужно отказаться — предсказания могут оказаться ложными, но при этом очень неприятными.

Сны дня: сновидения нынешней ночи обманчивы.

Цитата дня: «Нормальность — это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут» (Винсент Ван Гог).

Читайте также: