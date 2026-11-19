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Астрологический прогноз на 19 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощный прилив сил, который мы ощущаем в этот день, нельзя растрачивать на мелочи — только на серьезные и масштабные проекты.
Символ дня: сверкающий венец.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: селенит, гематит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя медлить с обращением к врачу
Питание дня: желательно исключить из рациона не только мясо, но и бобовые.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен — она не только укрепит здоровье, но и защитит от негатива.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие силу полудрагоценным камней.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня несут ответ на важный для человека вопрос, главное — задать его своему подсознанию перед тем, как ложиться спать.
Табу дня: очень важно осторожно обращаться с колющими и режущими, даже если речь идет о кухонных ножах и вилках.
Цитата дня: «Гениальность — это всего-навсего непривычный взгляд на вещи» (Уильям Джеймс).
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