Корона / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощный прилив сил, который мы ощущаем в этот день, нельзя растрачивать на мелочи — только на серьезные и масштабные проекты.

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Символ дня: сверкающий венец.

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Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: селенит, гематит.

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За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя медлить с обращением к врачу

Питание дня: желательно исключить из рациона не только мясо, но и бобовые.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен — она не только укрепит здоровье, но и защитит от негатива.

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Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие силу полудрагоценным камней.

Сны дня: сны нынешнего лунного дня несут ответ на важный для человека вопрос, главное — задать его своему подсознанию перед тем, как ложиться спать.

Табу дня: очень важно осторожно обращаться с колющими и режущими, даже если речь идет о кухонных ножах и вилках.

Цитата дня: «Гениальность — это всего-навсего непривычный взгляд на вещи» (Уильям Джеймс).

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