Астрологический прогноз на 19 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день удачен для любых дел, но особенно будут успешными те, которые связаны с интеллектуальной или научной деятельностью.

Символ дня: облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, сиреневый, аметистовый, лавандовый, сапфировый.

Счастливые камни дня: цитрин, циркон.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: то, что болезни нынешнего дня проходят быстро и при этом практически не имеют последствий, не значит, что их можно запускать – необходимо все-таки обратиться к врачу.

Питание дня: можно позволить себе любые – даже относительно вредные – продукты, главное, ими не злоупотреблять.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может ухудшить самочувствие.

Дачные работы дня: можно обрезать плодовые деревья и кустарники, а также обрабатывать почву.

Магия и мистика дня: можно делать привороты, хотя звезды этого и не одобряют, а также проводить обряды и делать обереги для привлечения любви.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому, если присниться что-то хорошее, лучше никому об этом не рассказывать – чтобы не сглазить.

Табу дня: нельзя ссориться и конфликтовать, нужно избегать спешки, суеты и шумных компаний.

Цитата дня: "Ничего не делать – не значит отдыхать" (Ганс Селье).

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