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Астрологический прогноз на 19 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
20
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 19 октября

Облака - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день удачен для любых дел, но особенно будут успешными те, которые связаны с интеллектуальной или научной деятельностью. 

Символ дня: облака. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: синий, сиреневый, аметистовый, лавандовый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: цитрин, циркон. 

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: то, что болезни нынешнего дня проходят быстро и при этом практически не имеют последствий, не значит, что их можно запускать – необходимо все-таки обратиться к врачу. 

Питание дня: можно позволить себе любые – даже относительно вредные – продукты, главное, ими не злоупотреблять. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может ухудшить самочувствие. 

Дачные работы дня: можно обрезать плодовые деревья и кустарники, а также обрабатывать почву. 

Магия и мистика дня: можно делать привороты, хотя звезды этого и не одобряют, а также проводить обряды и делать обереги для привлечения любви. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому, если присниться что-то хорошее, лучше никому об этом не рассказывать – чтобы не сглазить. 

Табу дня: нельзя ссориться и конфликтовать, нужно избегать спешки, суеты и шумных компаний. 

Цитата дня: "Ничего не делать – не значит отдыхать" (Ганс Селье). 

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Дата публикации
Просмотры
20
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