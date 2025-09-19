- Дата публикации
Астрологический прогноз на 19 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда на удачу обречены любые профессиональные и финансовые проекты, особенно если приложить необходимые для этого усилия.
Символ дня: корабль.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: аметист, изумруд, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги, голени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, удастся быстро вылечить только в том случае, если четко следовать указаниям врача.
Питание дня: питание может быть разнообразным, исключить стоит только цитрусовые и картофель.
Стрижка дня: один из лучших дней для посещения салона красоты.
Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: день благоприятен для проведения обрядов, использующих магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, несут важную информацию, поэтому желательно тщательно их проанализировать.
Табу дня: необходимо остерегаться сквозняков, сырости и холодной воды.
Цитата дня: «Человек, не знающий, что ему делать со своим временем, бессовестно отнимает чужое» (Джейн Остин).
