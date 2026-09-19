Астрологический прогноз на 19 сентября

Нетопырь / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых сложных дней лунного месяца, когда на первый план выходит негативные сторона человеческой натуры, поэтому необходимо минимизировать общение с окружающими, включая самых близких людей.

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Символ дня: Нетопырь.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливо число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит, серпентин.

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За какую часть тела отвечает: грудной отдел организма.

Болезни дня: велика вероятность межреберной невралгии и сердечно-сосудистых недугов.

Питание дня: необходимо включить в рацион фрукты, соки и травяные отвары.

Стрижка дня: от стрижки в этот день необходимо отказаться.

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Дачные работы дня: можно заниматься формированием кроны плодовых деревьев.

Магия и мистика дня: гадание может принести в жизнь негатив — лучше от него отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации они не несут.

Табу дня: из-за серьезного риска конфликтов нужно максимально сократить общение с окружающими.

Цитата дня: «Депрессия — это замороженный страх» (Зигмунд Фрейд).

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