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Астрологический прогноз на 19 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых сложных дней лунного месяца, когда на первый план выходит негативные сторона человеческой натуры, поэтому необходимо минимизировать общение с окружающими, включая самых близких людей.
Символ дня: Нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливо число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит, серпентин.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел организма.
Болезни дня: велика вероятность межреберной невралгии и сердечно-сосудистых недугов.
Питание дня: необходимо включить в рацион фрукты, соки и травяные отвары.
Стрижка дня: от стрижки в этот день необходимо отказаться.
Дачные работы дня: можно заниматься формированием кроны плодовых деревьев.
Магия и мистика дня: гадание может принести в жизнь негатив — лучше от него отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации они не несут.
Табу дня: из-за серьезного риска конфликтов нужно максимально сократить общение с окружающими.
Цитата дня: «Депрессия — это замороженный страх» (Зигмунд Фрейд).
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