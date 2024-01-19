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Астрологический прогноз на 19 января

Астрологический прогноз на 19 января

Летучая мышь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит приступать к началу новых дел – они будут обречены на неудачу, можно только продолжать трудиться над теми, что уже находятся в работе и требуют минимум усилий. 

Символ дня: летучая мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: бежевый, палевый, цвет кофе с молоком. 

Счастливые камни дня: черный жемчуг (защищает от злого глаза, удерживает от опрометчивых поступков), александрит (привлекает успех, богатство и власть). 

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которое будет вызвано ослаблением иммунитета – необходимо подумать о том, как его поддержать. 

Питание дня: во избежание пищевых отравлений, который вероятны в этот день, необходимо внимательно следить за свежестью и качеством продуктов на своем столе. 

Стрижка дня: стрижка волос – категорическое табу. 

Магия и мистика дня: можно осваивать магические знания и навыки, а также передавать их другим. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают тревожными, но, к счастью, значения не имеют – не стоит принимать их близко к сердцу. 

Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами. 

Цитата дня: "Даже положительные эмоции, если они фальшивы, уродливы; и даже отрицательные эмоции, если они подлинны, красивы" (Ошо). 

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