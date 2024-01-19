Астрологический прогноз на 19 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит приступать к началу новых дел – они будут обречены на неудачу, можно только продолжать трудиться над теми, что уже находятся в работе и требуют минимум усилий.
Символ дня: летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: бежевый, палевый, цвет кофе с молоком.
Счастливые камни дня: черный жемчуг (защищает от злого глаза, удерживает от опрометчивых поступков), александрит (привлекает успех, богатство и власть).
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которое будет вызвано ослаблением иммунитета – необходимо подумать о том, как его поддержать.
Питание дня: во избежание пищевых отравлений, который вероятны в этот день, необходимо внимательно следить за свежестью и качеством продуктов на своем столе.
Стрижка дня: стрижка волос – категорическое табу.
Магия и мистика дня: можно осваивать магические знания и навыки, а также передавать их другим.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают тревожными, но, к счастью, значения не имеют – не стоит принимать их близко к сердцу.
Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами.
Цитата дня: "Даже положительные эмоции, если они фальшивы, уродливы; и даже отрицательные эмоции, если они подлинны, красивы" (Ошо).
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