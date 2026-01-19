Астрологический прогноз на 19 января

Рог изобилия / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно — и в понедельник это логично — приступать к осуществлению планов, которые были составлены накануне.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный.

Счастливые камни дня: огненный агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если сразу же начать лечение.

Питание дня: можно подбирать новую — особенно лечебную — диету.

Стрижка дня: для стрижки день категорически не подходит.

Магия и мистика дня: можно избавиться от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но они могут содержать подсказку, в каком направлении нужно двигаться по жизни дальше.

Табу дня: нельзя проявлять раздражительность и агрессию.

Цитата дня: «С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его вниз, в мрак и глубину — ко злу» (Фридрих Ницше).

