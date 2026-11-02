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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
228
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 2-3 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Медведь

Медведь / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 24-й лунный денькоторый растянется на двое календарных суток — время, когда не только можно, но и нужно приступать к реализации важных проектов во всех сферам жизни, но прежде всего = в профессии и финансах.

Символ дня: Медведь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: нефрит, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время могут быть вызваны психосоматическими причинами, но в целом опасными не являются.

Питание дня: необходимо максимально сократить употребление жидкости — даже от первых блюд лучше отказаться.

Стрижка дня: не самое лучшее время для стрижки — она может вызвать меланхолию и проблемы со здоровьем.

Магия и мистика дня: можно гадать на события в личной жизни.

Сны дня: сны этих ночей рассказывают человеку о существующей у него внутренней проблеме.

Табу дня: под запретом любые вредные привычки.

Цитата дня: «Путешествие — это награда» (Стив Джобс).

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