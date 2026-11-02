Астрологический прогноз на 2-3 ноября

Медведь / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 24-й лунный денькоторый растянется на двое календарных суток — время, когда не только можно, но и нужно приступать к реализации важных проектов во всех сферам жизни, но прежде всего = в профессии и финансах.

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Символ дня: Медведь.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: нефрит, обсидиан.

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За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время могут быть вызваны психосоматическими причинами, но в целом опасными не являются.

Питание дня: необходимо максимально сократить употребление жидкости — даже от первых блюд лучше отказаться.

Стрижка дня: не самое лучшее время для стрижки — она может вызвать меланхолию и проблемы со здоровьем.

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Магия и мистика дня: можно гадать на события в личной жизни.

Сны дня: сны этих ночей рассказывают человеку о существующей у него внутренней проблеме.

Табу дня: под запретом любые вредные привычки.

Цитата дня: «Путешествие — это награда» (Стив Джобс).

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