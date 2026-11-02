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Астрологический прогноз на 2-3 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 24-й лунный денькоторый растянется на двое календарных суток — время, когда не только можно, но и нужно приступать к реализации важных проектов во всех сферам жизни, но прежде всего = в профессии и финансах.
Символ дня: Медведь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: нефрит, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время могут быть вызваны психосоматическими причинами, но в целом опасными не являются.
Питание дня: необходимо максимально сократить употребление жидкости — даже от первых блюд лучше отказаться.
Стрижка дня: не самое лучшее время для стрижки — она может вызвать меланхолию и проблемы со здоровьем.
Магия и мистика дня: можно гадать на события в личной жизни.
Сны дня: сны этих ночей рассказывают человеку о существующей у него внутренней проблеме.
Табу дня: под запретом любые вредные привычки.
Цитата дня: «Путешествие — это награда» (Стив Джобс).
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