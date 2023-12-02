Астрологический прогноз на 2 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любое дело буквально обречено на успех, но если учесть, что на календаре выходной, можно предположить, что оно будет непосредственно касаться хозяйственных и бытовых занятий.

Символ дня: орел.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, ультрамарин.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечевой пояс.

Болезни дня: существует опасность травм, связанных с позвоночником, поэтому важно соблюдать осторожность – особенно при занятиях спортом.

Питание дня: переваривание пищи потребует массу энергии, поэтому – несмотря на выходной – не стоит переедать.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды с минералами и применением полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи могут включать в себя пророчества, связанные с личной жизнью.

Табу дня: необходимо опасаться высоты.

Цитата дня: "Лучше делать новости, чем рассказывать о них" (Уинстон Черчилль).

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