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Астрологический прогноз на 2 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
101
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 2 декабря

Орел - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда любое дело буквально обречено на успех, но если учесть, что на календаре выходной, можно предположить, что оно будет непосредственно касаться хозяйственных и бытовых занятий. 

Символ дня: орел. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: плечевой пояс. 

Болезни дня: существует опасность травм, связанных с позвоночником, поэтому важно соблюдать осторожность – особенно при занятиях спортом. 

Питание дня: переваривание пищи потребует массу энергии, поэтому – несмотря на выходной – не стоит переедать. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды с минералами и применением полудрагоценных камней. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут включать в себя пророчества, связанные с личной жизнью. 

Табу дня: необходимо опасаться высоты. 

Цитата дня: "Лучше делать новости, чем рассказывать о них" (Уинстон Черчилль).

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Дата публикации
Просмотры
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