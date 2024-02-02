Астрологический прогноз на 2 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не самый благоприятный день для начала работы над новыми важными делами и проектами, но разрабатывать и планировать их не только можно, но и нужно.

Символ дня: Золотой Ключик.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный, алый, карминовый, кумачовый.

Счастливые камни дня: голубой агат (дарит душевный покой, помогает найти внутренний баланс), синий сапфир (помогает в контактах с потусторонними силами, поэтому его часто используют в своей работе экстрасенсы), голубой нефрит (не только дарит успех в карьере и достижении материального благосостояния, но и продлевает жизнь), синяя яшма (сильный оберег – защищает взрослых и, особенно, детей, а также охраняет жилье от незваных гостей, воров и пожаров).

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, протекают в тяжелой форме и длится долго, поэтому медлить с их лечением нежелательно. Нужно также остерегаться травм: не поднимать тяжести и не заниматься силовыми видами спорта.

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому голодать и поститься нежелательно, но от жирной и жареной пищи все-таки лучше отказаться.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую и духовную литературу, особенно – Библию.

Сны дня: сны нынешней ночи несут полезную информацию относительно того, как изменить свою жизнь к лучшему.

Табу дня: никакое знание, обретенное в этот день, нельзя употреблять во зло кому бы то ни было.

Цитата дня: "Если хочешь сохранить секрет, нужно скрывать его и от себя" (Джордж Оруэлл).

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