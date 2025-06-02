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Астрологический прогноз на 2 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергию дня необходимо использовать экономно, совершая только самые важные профессиональные — и бытовые — действия.
Символ дня: флюгер.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: фиолетовый — символизирует королевскую власть, роскошь, благородство и таинственность.
Счастливые камни дня: гелиотроп, бирюза.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, особенно если сразу же принять необходимые меры.
Питание дня: диета, если начать ее в этот день, поможет не только похудеть, но и очистить организм.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Дачные работы дня: один из лучших дней для любых дачных работ.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу во всех сферах жизни и деятельности.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: ложь — даже во спасение — ничего, кроме вреда, не принесет.
Цитата дня: «Не можете повторить прошлое? Почему, конечно, можете!» (Фрэнсис Скотт Фицджеральд).