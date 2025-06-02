Астрологический прогноз на 2 июня

Флюгер / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергию дня необходимо использовать экономно, совершая только самые важные профессиональные — и бытовые — действия.

Символ дня: флюгер.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: фиолетовый — символизирует королевскую власть, роскошь, благородство и таинственность.

Счастливые камни дня: гелиотроп, бирюза.

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За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, особенно если сразу же принять необходимые меры.

Питание дня: диета, если начать ее в этот день, поможет не только похудеть, но и очистить организм.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

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Дачные работы дня: один из лучших дней для любых дачных работ.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу во всех сферах жизни и деятельности.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать.

Табу дня: ложь — даже во спасение — ничего, кроме вреда, не принесет.

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Цитата дня: «Не можете повторить прошлое? Почему, конечно, можете!» (Фрэнсис Скотт Фицджеральд).