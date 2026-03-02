- Дата публикации
Астрологический прогноз на 2 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день — и это логично для понедельника — удачен для любого важного начинания, поэтому не стоит медлить с работой над ними.
Символ дня: горн.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: лазурит, сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник
Болезни дня: нежелательно нагружать глаза.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые раздражают кишечник — копчености, маринады, газированные напитки и — особенно! — алкоголь
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно сеять на рассаду семена растений со съедобными вершками.
Магия и мистика дня: от гадания лучше отказаться, правды оно все равно не скажет
Сны дня: сны нынешней ночи не несут смысловой нагрузки, поэтому не стоит обращать на них внимания и тем более делать из них далеко идущие выводы.
Табу дня: противопоказаны лень и безделье.
Цитата дня: «Непостоянство всегда достойно осуждения» (Маргарита Наваррская Валуа).
