Астрологический прогноз на 2 марта

Горн / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день — и это логично для понедельника — удачен для любого важного начинания, поэтому не стоит медлить с работой над ними.

Символ дня: горн.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: лазурит, сапфир, гиацинт.

Реклама

За какую часть тела отвечает: кишечник

Болезни дня: нежелательно нагружать глаза.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые раздражают кишечник — копчености, маринады, газированные напитки и — особенно! — алкоголь

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Реклама

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду семена растений со съедобными вершками.

Магия и мистика дня: от гадания лучше отказаться, правды оно все равно не скажет

Сны дня: сны нынешней ночи не несут смысловой нагрузки, поэтому не стоит обращать на них внимания и тем более делать из них далеко идущие выводы.

Табу дня: противопоказаны лень и безделье.

Реклама

Цитата дня: «Непостоянство всегда достойно осуждения» (Маргарита Наваррская Валуа).

Читайте также: