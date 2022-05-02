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Астрологический прогноз на 2 мая

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Астрологический прогноз на 2 мая

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Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно будет увидеть первые результаты усилий – как профессиональных, так и личных. Энергия, напор которой сегодня будет зашкаливать, легко может вырваться «из рук», поэтому обращаться с ней нужно крайне осторожно, выбирая только те проекты, с которыми заведомо удастся справиться. 

Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 3.     

Счастливый цвет дня: лимонный, шафранный 

Счастливые камни дня: джеспилит, пирит, карнеол. 

За какую часть тела отвечает: затылок. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться длительными и, что немаловажно, трудно поддающимися лечению. Дурные привычки – употребление алкоголя и курение – могут привести к неприятным последствиям. Нельзя делать операции, связанные с головой, и удалять зубы. 

Сны дня: сны нынешнего лунного дня сбываются редко, поэтому не стоит обращать на них внимание. 

Афоризм дня: «Мудрец менее всего одинок тогда, когда он находится в одиночестве» (Джонатан Свифт).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Магия и мистика дня: можно заготавливать снадобья и изготавливать из них целебные мази, настойки и лосьоны. 

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию – это чревато серьезными последствиями. 

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