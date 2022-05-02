Астрологический прогноз на 2 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно будет увидеть первые результаты усилий – как профессиональных, так и личных. Энергия, напор которой сегодня будет зашкаливать, легко может вырваться «из рук», поэтому обращаться с ней нужно крайне осторожно, выбирая только те проекты, с которыми заведомо удастся справиться.
Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: лимонный, шафранный
Счастливые камни дня: джеспилит, пирит, карнеол.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться длительными и, что немаловажно, трудно поддающимися лечению. Дурные привычки – употребление алкоголя и курение – могут привести к неприятным последствиям. Нельзя делать операции, связанные с головой, и удалять зубы.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня сбываются редко, поэтому не стоит обращать на них внимание.
Афоризм дня: «Мудрец менее всего одинок тогда, когда он находится в одиночестве» (Джонатан Свифт).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Магия и мистика дня: можно заготавливать снадобья и изготавливать из них целебные мази, настойки и лосьоны.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию – это чревато серьезными последствиями.
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