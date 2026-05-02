Астрологический прогноз на 2 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день всеобщей гармонии, который важно провести в тишине и покое, сосредоточившись на решении духовных, а не материальных проблем.
Символ дня: Лестница в небеса
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не опасны, и, как правило, длятся недолго, особенно если вовремя приступить к их лечению.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса в любом его виде, заменив его рыбой и грибами.
Стрижка дня: стрижку желательно перенести на другой день.
Дачные работы дня: можно заниматься подготовкой к садово-огородным работам, а сами их лучше отложить на пару дней.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую и целительную силу воды.
Сны дня: тревожные сны будут свидетельствовать о существующем у человека душевном напряжении – имеет смысл подумать о том, как его снять.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и агрессивными людьми.
Цитата дня: «Жаловаться на неприятную вещь – это удваивать зло; смеяться над ней – это уничтожить его» (Конфуций).
