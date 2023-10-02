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Астрологический прогноз на 2 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
32
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 2 октября

Лед - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на начало недели, для новых начинаний день не подходит – их результат будет совсем не тем, на который человек рассчитывал, приступая к ним. Если же совсем отказаться от них нельзя, нужно хотя бы постараться избежать 

Символ дня: Лед. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист. 

За какую часть тела отвечает: почки, кожа. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может затянуться, поэтому принимать меры нужно тс появлением первых симптомов. Также велика вероятность постановки неправильно диагноза, поэтому с такой целью к врачу сегодня лучше не обращаться. 

Питание дня: необходимо отказаться от мясной пищи. 

Стрижка дня: стрижка сегодня – категорическое табу. 

Дачные работы дня: день благоприятен для садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: необходимо остерегаться сглаза – лучше всего носить с собой талисман или оберег. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ценный совет относительно того, как излечиться от серьезной болезни – своей или кого-то из родственников. 

Табу дня: злоупотребление вредными привычками может негативно сказаться на самочувствии и настроении. 

Цитата дня: «Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков» (Конфуций). 

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Дата публикации
Просмотры
32
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