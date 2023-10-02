Астрологический прогноз на 2 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на начало недели, для новых начинаний день не подходит – их результат будет совсем не тем, на который человек рассчитывал, приступая к ним. Если же совсем отказаться от них нельзя, нужно хотя бы постараться избежать

Символ дня: Лед.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: почки, кожа.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может затянуться, поэтому принимать меры нужно тс появлением первых симптомов. Также велика вероятность постановки неправильно диагноза, поэтому с такой целью к врачу сегодня лучше не обращаться.

Питание дня: необходимо отказаться от мясной пищи.

Стрижка дня: стрижка сегодня – категорическое табу.

Дачные работы дня: день благоприятен для садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: необходимо остерегаться сглаза – лучше всего носить с собой талисман или оберег.

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ценный совет относительно того, как излечиться от серьезной болезни – своей или кого-то из родственников.

Табу дня: злоупотребление вредными привычками может негативно сказаться на самочувствии и настроении.

Цитата дня: «Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков» (Конфуций).

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