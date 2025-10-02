- Дата публикации
Астрологический прогноз на 2 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда люди становятся чрезмерно впечатлительными, мнительными и обидчивыми, поэтому от общения с окружающими лучше отказаться.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: особое внимание нужно обратить на недомогания, связанные с сердцем и сосудами и по возможности вовремя принять меры — например, выпить прописанные врачом лекарства.
Питание дня: нужно отказаться от тяжелой — особенно жирной и жареной — пищи и алкоголя.
Стрижка дня: стричься нужно только в самом крайнем случае.
Дачные работы дня: работа в саду и огороде вряд ли будет успешной, так что ею можно пренебречь
Магия и мистика дня: можно проводить обряды с использованием магической силы воды.
Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ответ на важный вопрос — желательно принять его во внимание.
Табу дня: пролитая — даже нечаянно — вода является плохой приметой.
Цитата дня: «Я никогда не отдам свою жизнь за свои убеждения, потому что я могу заблуждаться» (Бертран Рассел).
