Астрологический прогноз на 2 октября

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда люди становятся чрезмерно впечатлительными, мнительными и обидчивыми, поэтому от общения с окружающими лучше отказаться.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: особое внимание нужно обратить на недомогания, связанные с сердцем и сосудами и по возможности вовремя принять меры — например, выпить прописанные врачом лекарства.

Питание дня: нужно отказаться от тяжелой — особенно жирной и жареной — пищи и алкоголя.

Стрижка дня: стричься нужно только в самом крайнем случае.

Дачные работы дня: работа в саду и огороде вряд ли будет успешной, так что ею можно пренебречь

Магия и мистика дня: можно проводить обряды с использованием магической силы воды.

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ответ на важный вопрос — желательно принять его во внимание.

Табу дня: пролитая — даже нечаянно — вода является плохой приметой.

Цитата дня: «Я никогда не отдам свою жизнь за свои убеждения, потому что я могу заблуждаться» (Бертран Рассел).

