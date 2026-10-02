Астрологический прогноз на 2 октября

Свиток / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно — и нужно — учиться: усвоение новых знаний будет идти легко, а важные данные — запоминаться навсегда.

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Символ дня: Свиток.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный, алый, малиновый.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.

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За какую часть тела отвечает: спина, поясница.

Болезни дня: из-за ослабления иммунной системы велика вероятность воспалительных процессов. Начавшиеся в этот день болезни могут затянуться надолго, поэтому нельзя пускать их на самотек.

Питание дня: мясную пищу желательно заменить растительной — овощами и фруктами.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она благоприятна для развития карьеры и улучшения финансового благополучия.

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Дачные работы дня: можно проводить сезонные садово-огородные работы.

Магия и мистика дня: можно гадать на отношения с любимым человеком.

Сны дня: в снах нынешней ночи можно получить ответ на вопрос о том, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя раскрывать тайны, — как свои, так и других людей.

Цитата дня: «Знание, которое более всего необходимо ля человеческой жизни, — это познание самого себя» (Бернар Ле Бовье де Фонтенель).

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