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Астрологический прогноз на 2 октября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно — и нужно — учиться: усвоение новых знаний будет идти легко, а важные данные — запоминаться навсегда.
Символ дня: Свиток.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный, алый, малиновый.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: спина, поясница.
Болезни дня: из-за ослабления иммунной системы велика вероятность воспалительных процессов. Начавшиеся в этот день болезни могут затянуться надолго, поэтому нельзя пускать их на самотек.
Питание дня: мясную пищу желательно заменить растительной — овощами и фруктами.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она благоприятна для развития карьеры и улучшения финансового благополучия.
Дачные работы дня: можно проводить сезонные садово-огородные работы.
Магия и мистика дня: можно гадать на отношения с любимым человеком.
Сны дня: в снах нынешней ночи можно получить ответ на вопрос о том, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: нельзя раскрывать тайны, — как свои, так и других людей.
Цитата дня: «Знание, которое более всего необходимо ля человеческой жизни, — это познание самого себя» (Бернар Ле Бовье де Фонтенель).
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