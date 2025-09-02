- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 2 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нужно отказаться от деятельности, которой мы раньше не занимались: делать нужно только то, в чем поднаторел, а новшества отложить на потом.
Символ дня: корона.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний.
Питание дня: необходимо включить в рацион пищу с большим количеством клетчатки.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: проводя уборку на садовом участке, нужно проявить осторожность: легко можно будет можно повредить корни растений.
Магия и мистика дня: при помощи гадания можно будет получить ответы на самые важные вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают человеку, какие существующие у него внутренние проблемы ему необходимо решить.
Табу дня: с колющими и режущими предметами необходимо обращаться максимально осторожно.
Цитата дня: «Полагаться можно лишь на трость, но никогда — на другого человека» (Хуа То).
