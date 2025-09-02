Астрологический прогноз на 2 сентября

Корона / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нужно отказаться от деятельности, которой мы раньше не занимались: делать нужно только то, в чем поднаторел, а новшества отложить на потом.

Символ дня: корона.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний.

Питание дня: необходимо включить в рацион пищу с большим количеством клетчатки.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: проводя уборку на садовом участке, нужно проявить осторожность: легко можно будет можно повредить корни растений.

Магия и мистика дня: при помощи гадания можно будет получить ответы на самые важные вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают человеку, какие существующие у него внутренние проблемы ему необходимо решить.

Табу дня: с колющими и режущими предметами необходимо обращаться максимально осторожно.

Цитата дня: «Полагаться можно лишь на трость, но никогда — на другого человека» (Хуа То).

