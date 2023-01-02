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Астрологический прогноз на 2 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
139
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 2 января

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не рекомендуется начинать новые дела – они вряд ли окажутся успешными, поэтому день желательно посвятить завершению проектов, которые уже находятся в работе – с ними удастся разделаться легко и быстро. Общаясь с окружающими, желательно следить за эмоциональным фоном, чтобы ненароком не спровоцировать конфликт, и избегать навязчивости. 

Символ дня: корона. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: изумрудный, лаймовый. 

Счастливые камни дня: селенит, гематит. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: велика вероятность как обострения уже существующих хронических заболеваний, так и появление новых, которые будут трудно поддаваться излечению. Со здоровьем лучше не шутить и при появлении первых же симптомов обратиться к врачу для определения необходимых лечебных мер. 

Питание дня: желательно дать организму отдых после праздничного застолья и устроить разгрузочный день, отказавшись от жирной и жареной пищи и исключив из рациона мясо, бобовые и выпечку. 

Стрижка дня: благоприятный день для любых манипуляций с волосами, в первую очередь – стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить любые магические обряды и ритуалы, а гадание даст ответ практически на любые вопросы. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, чаще всего они рассказывают человеку о существующих у него внутренних проблемах. 

Табу дня: нежелательно использовать колющие и режущие предметы, даже если речь идет всего лишь о столовых приборах. 

Ангел-хранитель дня: Бэлом – знакомит человека с его второй половинкой. 

Афоризм дня: "Все, что нужно для успеха, – это здоровая доза целенаправленности, значимая доля концентрации, небольшое количество страсти и парочка горстей позитива" (Миранда Керр). 

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Дата публикации
Просмотры
139
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