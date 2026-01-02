- Дата публикации
Астрологический прогноз на 2 января
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к любым начинаниям, причем, чем серьезнее и масштабнее они будут, тем лучше, поэтому не стоит скромничать в своих намерениях.
Символ дня: Труба, как символ призыва к действиям.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: фиолетовый.
Счастливые камни дня: сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, будут протекать в легкой форме, особенно если сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, раздражающие кишечник.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Магия и мистика дня: гадание даст ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.
Табу дня: нежелательно поддаваться лени — звездам это может не понравиться
Цитата дня: «Мудрый может менять свое мнение, глупец — никогда» (Иммануил Кант).
