Астрологический прогноз на 2 января

Труба / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к любым начинаниям, причем, чем серьезнее и масштабнее они будут, тем лучше, поэтому не стоит скромничать в своих намерениях.

Символ дня: Труба, как символ призыва к действиям.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, будут протекать в легкой форме, особенно если сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, раздражающие кишечник.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Магия и мистика дня: гадание даст ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.

Табу дня: нежелательно поддаваться лени — звездам это может не понравиться

Цитата дня: «Мудрый может менять свое мнение, глупец — никогда» (Иммануил Кант).

