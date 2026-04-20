Астрологический прогноз на 20 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда открываются двери к любой информации, находящейся в глубинах подсознания – нужно воспользоваться этим при решении деловых и финансовых вопросов.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: амазонит, сардоникс, зеленый нефрит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: особенно уязвимой становится гортань, поэтому любые операции на ней находятся под запретом.
Питание дня: от вредной – жирной и жареной – пищи нужно отказаться.
Стрижка дня: для стрижки день неподходящий.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ. Можно сеять, сажать и пересаживать растения со съедобной надземной частью
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз, проводить отвороты, создавать талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о событиях, которые произойдут через пару лет.
Табу дня: нежелательно работать в коллективе – трудно будет найти общий язык с коллегами.
Цитата дня: «Чтобы сделать разумный выбор, надо прежде всего знать, без чего можно обойтись» (Иммануил Кант).
Читайте также: