Астрологический прогноз на 20 августа

Трезубец / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда в поисках ответа на любые вопросы, необходим прислушиваться к интуиции.

Символ дня: Трезубец.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: аметист, кварц, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги, икры, щиколотки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко поддаются излечению, особенно если его не запускать.

Питание дня: желательно сократить количество жирной, тяжелой и жареной пищи, а еще лучше – вовсе отказаться от нее.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие волшебную силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать человеку, что именно заставляет его грустить и печалиться.

Табу дня: нельзя смотреться в зеркала.

Цитата дня: «Употреби текущее время так, чтобы в старости не кориь себя за молодость, прожитую зря» (Джованни Бокаччо).

