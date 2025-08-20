- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 20 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда в поисках ответа на любые вопросы, необходим прислушиваться к интуиции.
Символ дня: Трезубец.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: аметист, кварц, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги, икры, щиколотки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко поддаются излечению, особенно если его не запускать.
Питание дня: желательно сократить количество жирной, тяжелой и жареной пищи, а еще лучше – вовсе отказаться от нее.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие волшебную силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать человеку, что именно заставляет его грустить и печалиться.
Табу дня: нельзя смотреться в зеркала.
Цитата дня: «Употреби текущее время так, чтобы в старости не кориь себя за молодость, прожитую зря» (Джованни Бокаччо).
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 18 по 24 августа
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 августа
Лунный гороскоп на 19-24 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь