Астрологический прогноз на 20 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от работы над любыми важными делами и принятия серьезных решений – сколько бы усилий в этом направлении человек ни приложил, результат будет отрицательным, так что не стоит даром тратить силы. Единственное направление, в котором можно пробовать свои силы, – творчество, тут можно не ограничивать свою деятельность.

Символ дня: омут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: коралл, желтый нефрит.

За какую часть тела отвечает: ноги – бедра.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, против которых окажутся бессильными привычные методы лечение – необходимо обратиться к врачу с просьбой назначить новые. Физическая нагрузка в это время желательна умеренная – велика вероятность травм, которые долго не будут заживать. Визит к стоматологу, даже если он был запланирован заранее, нужно перенести.

Питание дня: умеренность необходимо соблюдать и в питании: традиционные порции лучше урезать, от жирной и жареной пищи отказаться, а мясо заменить рыбой или бобовыми.

Сны дня: сюжет сна, который приснится вам нынешней ночью, покажет, какое положение человек занимает в обществе: из него нужно сделать важные для себя выводы – все можно исправить, но придется приложить определенные усилия.

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Афоризм дня: "Есть две одинаково удобные позиции: либо верить во все, либо во всем сомневаться – и то, и другое избавляет о необходимости думать" (Анри Пуанкаре).

Ангел-хранитель дня: Фаргас – избавляет от женских проблем и недугов.

Магия и мистика дня: можно читать обряды и проводить заговоры, касающиеся судебных тяжб.

Табу дня: рассеянность и невнимательность могут стать причиной серьезных материальных потерь.

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