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Астрологический прогноз на 20 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
113
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 20 декабря

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от работы над любыми важными делами и принятия серьезных решений – сколько бы усилий в этом направлении человек ни приложил, результат будет отрицательным, так что не стоит даром тратить силы. Единственное направление, в котором можно пробовать свои силы, – творчество, тут можно не ограничивать свою деятельность. 

Символ дня: омут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый, цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: коралл, желтый нефрит. 

За какую часть тела отвечает: ноги – бедра. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, против которых окажутся бессильными привычные методы лечение – необходимо обратиться к врачу с просьбой назначить новые. Физическая нагрузка в это время желательна умеренная – велика вероятность травм, которые долго не будут заживать. Визит к стоматологу, даже если он был запланирован заранее, нужно перенести. 

Питание дня: умеренность необходимо соблюдать и в питании: традиционные порции лучше урезать, от жирной и жареной пищи отказаться, а мясо заменить рыбой или бобовыми. 

Сны дня: сюжет сна, который приснится вам нынешней ночью, покажет, какое положение человек занимает в обществе: из него нужно сделать важные для себя выводы – все можно исправить, но придется приложить определенные усилия. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно. 

Афоризм дня: "Есть две одинаково удобные позиции: либо верить во все, либо во всем сомневаться – и то, и другое избавляет о необходимости думать" (Анри Пуанкаре). 

Ангел-хранитель дня: Фаргас – избавляет от женских проблем и недугов. 

Магия и мистика дня: можно читать обряды и проводить заговоры, касающиеся судебных тяжб. 

Табу дня: рассеянность и невнимательность могут стать причиной серьезных материальных потерь. 

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Дата публикации
Просмотры
113
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