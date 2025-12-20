- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 20 декабря
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: новые дела начинать не рекомендуется, зато их можно планировать, обдумывая все до мельчайших деталей.
Символ дня: Лампада.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.
За какую часть тела отвечает: головной мозг.
Болезни дня: из-за большой вероятности подхватить инфекцию нужно избегать мест массового скопления людей
Питание дня: горячая и острая пища может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно делать и заряжать талисманы и обереги, а также снимать порчу и проклятия.
Сны дня: увидев негативный сон, не стоит никому о нем не рассказывать, тогда он не сбудется.
Табу дня: нельзя никому желать зла.
Цитата дня: «Быть или не быть — это не вопрос компромисса. Ибо ты будешь, ибо нет» (Голда Меир).
Читайте также:
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 15-21 декабря
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 15 по 21 декабря
Лунный гороскоп на 15-21 декабря: что рекомендуется делать в каждый день недели
Таро на неделю 15-21 декабря 2025 года: сила воли, гармония и новые открытия