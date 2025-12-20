Астрологический прогноз на 20 декабря

Горный хрусталь / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: новые дела начинать не рекомендуется, зато их можно планировать, обдумывая все до мельчайших деталей.

Символ дня: Лампада.

Реклама

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.

Реклама

За какую часть тела отвечает: головной мозг.

Болезни дня: из-за большой вероятности подхватить инфекцию нужно избегать мест массового скопления людей

Питание дня: горячая и острая пища может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Реклама

Магия и мистика дня: можно делать и заряжать талисманы и обереги, а также снимать порчу и проклятия.

Сны дня: увидев негативный сон, не стоит никому о нем не рассказывать, тогда он не сбудется.

Табу дня: нельзя никому желать зла.

Цитата дня: «Быть или не быть — это не вопрос компромисса. Ибо ты будешь, ибо нет» (Голда Меир).

Реклама

Читайте также: