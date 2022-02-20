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Астрологический прогноз на 20 февраля

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Астрологический прогноз на 20 февраля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день обладает сильной энергетикой, благодаря которой активными становятся даже самые ленивые из нас. Будь он будним днем, можно было бы браться за самые серьезные дела, но поскольку речь идет о выходном, стоит заняться спортом – разумеется, активными его видами. 

Символ дня: колесница. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: белый и лиловый. 

Счастливые камни дня: александрит, авантюрин, циркон. 

За какую часть тела отвечает: печень, кровеносная система. 

Болезни дня: необходимо отказаться от жирной и тяжелой пищи, а также от алкоголя. Очистить организм от шлаков и токсинов можно при помощи детокс-диеты и травяных чаев. 

Афоризм дня: "Творить – значит убивать смерть" (Ромен Роллан). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: заключенный сегодня брак будет долгим и счастливым. 

Магия и мистика дня: можно гадать – сегодня карты скажут правду. 

Табу дня: нельзя злоупотреблять лекарствами – особенно сильнодействующими обезболивающими. 

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