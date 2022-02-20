Астрологический прогноз на 20 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день обладает сильной энергетикой, благодаря которой активными становятся даже самые ленивые из нас. Будь он будним днем, можно было бы браться за самые серьезные дела, но поскольку речь идет о выходном, стоит заняться спортом – разумеется, активными его видами.

Символ дня: колесница.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: белый и лиловый.

Счастливые камни дня: александрит, авантюрин, циркон.

За какую часть тела отвечает: печень, кровеносная система.

Болезни дня: необходимо отказаться от жирной и тяжелой пищи, а также от алкоголя. Очистить организм от шлаков и токсинов можно при помощи детокс-диеты и травяных чаев.

Афоризм дня: "Творить – значит убивать смерть" (Ромен Роллан).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: заключенный сегодня брак будет долгим и счастливым.

Магия и мистика дня: можно гадать – сегодня карты скажут правду.

Табу дня: нельзя злоупотреблять лекарствами – особенно сильнодействующими обезболивающими.

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