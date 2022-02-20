Астрологический прогноз на 20 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день обладает сильной энергетикой, благодаря которой активными становятся даже самые ленивые из нас. Будь он будним днем, можно было бы браться за самые серьезные дела, но поскольку речь идет о выходном, стоит заняться спортом – разумеется, активными его видами.
Символ дня: колесница.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: белый и лиловый.
Счастливые камни дня: александрит, авантюрин, циркон.
За какую часть тела отвечает: печень, кровеносная система.
Болезни дня: необходимо отказаться от жирной и тяжелой пищи, а также от алкоголя. Очистить организм от шлаков и токсинов можно при помощи детокс-диеты и травяных чаев.
Афоризм дня: "Творить – значит убивать смерть" (Ромен Роллан).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: заключенный сегодня брак будет долгим и счастливым.
Магия и мистика дня: можно гадать – сегодня карты скажут правду.
Табу дня: нельзя злоупотреблять лекарствами – особенно сильнодействующими обезболивающими.
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