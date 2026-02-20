- Дата публикации
Астрологический прогноз на 20 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от важных решений — скорее всего они окажутся ошибочными.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.
Счастливые камни дня: нефрит, сардоникс, агат.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию, поэтому медлить с лечением не следует.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса.
Стрижка дня: не лучший день для посещения парикмахерской — стричься нужно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: день благоприятен для наведения порядка на дачном участке.
Магия и мистика дня: можно также гадать на любовь.
Сны дня: запутанные сны, если их расшифровать, дадут ответ на важный вопрос, главное — не упустить его.
Табу дня: нельзя ничего разрушать, даже если речь идет всего лишь о сломанной ветке — за это придется отвечать.
Цитата дня: «Овца и волк по-разному понимают слово свобода» (Авраам Линкольн).
