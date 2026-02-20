Астрологический прогноз на 20 февраля

Дерево / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от важных решений — скорее всего они окажутся ошибочными.

Символ дня: Древо познания.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.

Счастливые камни дня: нефрит, сардоникс, агат.

Реклама

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию, поэтому медлить с лечением не следует.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса.

Стрижка дня: не лучший день для посещения парикмахерской — стричься нужно только в случае крайней необходимости.

Реклама

Дачные работы дня: день благоприятен для наведения порядка на дачном участке.

Магия и мистика дня: можно также гадать на любовь.

Сны дня: запутанные сны, если их расшифровать, дадут ответ на важный вопрос, главное — не упустить его.

Табу дня: нельзя ничего разрушать, даже если речь идет всего лишь о сломанной ветке — за это придется отвечать.

Реклама

Цитата дня: «Овца и волк по-разному понимают слово свобода» (Авраам Линкольн).

Читайте также: