Астрологический прогноз на 20 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: прежде чем совершить какой-то шалг – как в профессиональном, так и в личном отношении – необходимо сначала взвесить все доводы «за» и «против».

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный,

Счастливые камни дня: амазонит, зеленый нефрит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: особенного внимания потребует гортань. Противопоказано любое хирургическое вмешательство, если только оно не делается по срочным показаниям.

Питание дня: пища должна быть легкой, но при этом полезной, питательной и разнообразной. От мяса и калорийных продуктов рекомендуется отказаться.

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться.

Дачные работы дня: один из лучших дней для работы в саду.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, проводить обряды отворотов, а также делать амулеты и обереги.

Сны дня: нынешней ночи исполняются только цветные сны – нужно обратить на них внимание.

Табу дня: нельзя рубить деревья и вырывать с корнями цветы.

Цитата дня: «Правильного выбора в реальности не существует – есть только сделанный выбор и его последствия» (азербайджанский писатель Эльчин Сафарли).

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