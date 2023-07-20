Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 20 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
592
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 20 июля

Астрологический прогноз на 20 июля / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: прежде чем совершить какой-то шалг – как в профессиональном, так и в личном отношении – необходимо сначала взвесить все доводы «за» и «против». 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный, 

Счастливые камни дня: амазонит, зеленый нефрит. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: особенного внимания потребует гортань. Противопоказано любое хирургическое вмешательство, если только оно не делается по срочным показаниям.

Питание дня: пища должна быть легкой, но при этом полезной, питательной и разнообразной. От мяса и калорийных продуктов рекомендуется отказаться.

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться. 

Дачные работы дня: один из лучших дней для работы в саду. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, проводить обряды отворотов, а также делать амулеты и обереги. 

Сны дня: нынешней ночи исполняются только цветные сны – нужно обратить на них внимание. 

Табу дня: нельзя рубить деревья и вырывать с корнями цветы.

Цитата дня: «Правильного выбора в реальности не существует – есть только сделанный выбор и его последствия» (азербайджанский писатель Эльчин Сафарли). 

Читайте также: 

Год без Русланы Писанки: муж Игорь Исаков рассказал их историю любви

Год без Русланы Писанки: муж Игорь Исаков рассказал их историю любви

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
592
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация