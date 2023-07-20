Астрологический прогноз на 20 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: прежде чем совершить какой-то шалг – как в профессиональном, так и в личном отношении – необходимо сначала взвесить все доводы «за» и «против».
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный,
Счастливые камни дня: амазонит, зеленый нефрит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: особенного внимания потребует гортань. Противопоказано любое хирургическое вмешательство, если только оно не делается по срочным показаниям.
Питание дня: пища должна быть легкой, но при этом полезной, питательной и разнообразной. От мяса и калорийных продуктов рекомендуется отказаться.
Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться.
Дачные работы дня: один из лучших дней для работы в саду.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, проводить обряды отворотов, а также делать амулеты и обереги.
Сны дня: нынешней ночи исполняются только цветные сны – нужно обратить на них внимание.
Табу дня: нельзя рубить деревья и вырывать с корнями цветы.
Цитата дня: «Правильного выбора в реальности не существует – есть только сделанный выбор и его последствия» (азербайджанский писатель Эльчин Сафарли).
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