Астрологический прогноз на 20 июля

Черепаха / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день нужно провести в покое – без суеты и спешки: достичь серьезных целей все равно не удастся, поэтому не стоит тратит время и силы напрасно.

Символ дня: Черепаха.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.

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За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не «рассосутся»: чем раньше человек приступит к их лечению, тем лучше.

Питание дня: нежелательно употреблять грубую пищу с большим количеством клетчатки (цельнозерновой хлеб, отруби, чечевицу и бобовые) – они могут стать причиной раздражения кишечника.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

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Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородными работами.

Магия и мистика дня: от гадания нужно отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего оказываются вещими, к тому же, их очень легко расшифровать.

Табу дня: нельзя никуда переезжать.

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Цитата дня: «Иногда люди не хотят слышать правду, потому что они не хотят, чобы их иллюзии были разрушены» (Фрилрих Ницше).

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