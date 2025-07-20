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Астрологический прогноз на 20 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день нужно провести в покое – без суеты и спешки: достичь серьезных целей все равно не удастся, поэтому не стоит тратит время и силы напрасно.
Символ дня: Черепаха.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не «рассосутся»: чем раньше человек приступит к их лечению, тем лучше.
Питание дня: нежелательно употреблять грубую пищу с большим количеством клетчатки (цельнозерновой хлеб, отруби, чечевицу и бобовые) – они могут стать причиной раздражения кишечника.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородными работами.
Магия и мистика дня: от гадания нужно отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего оказываются вещими, к тому же, их очень легко расшифровать.
Табу дня: нельзя никуда переезжать.
Цитата дня: «Иногда люди не хотят слышать правду, потому что они не хотят, чобы их иллюзии были разрушены» (Фрилрих Ницше).
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