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Астрологический прогноз на 20 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в энергии недостатка не будет, поэтому очень важно направлять ее в нужное — мирное и созидательное — русло.
Символ дня: Жезл.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, Фиолетовый.
Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир.
За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути.
Болезни дня: необходимо избегать стоматологических операций.
Питание дня: нужно исключить из рациона куриное мясо и яйца.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: день благоприятен для ритуалов, приносящих удачу в финансовых вопросах.
Сны дня: сны нынешней ночи содержат ценные сведения, особенно при условии их правильной расшифровки.
Табу дня: нельзя разливать жидкость — это может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Молчит лишь тот, кому есть что сказать» (Жан-Поль Сартр).
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