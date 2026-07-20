Астрологический прогноз на 20 июля

Сапфир / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в энергии недостатка не будет, поэтому очень важно направлять ее в нужное — мирное и созидательное — русло.

Символ дня: Жезл.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, Фиолетовый.

Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир.

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За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути.

Болезни дня: необходимо избегать стоматологических операций.

Питание дня: нужно исключить из рациона куриное мясо и яйца.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

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Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: день благоприятен для ритуалов, приносящих удачу в финансовых вопросах.

Сны дня: сны нынешней ночи содержат ценные сведения, особенно при условии их правильной расшифровки.

Табу дня: нельзя разливать жидкость — это может стать плохой приметой.

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Цитата дня: «Молчит лишь тот, кому есть что сказать» (Жан-Поль Сартр).

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