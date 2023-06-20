Астрологический прогноз на 20 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: важно сконцентрироваться на поставленной ранее цели и работать только на ее достижение – как говорится, бить в одну точку. Во избежание ссор – как с коллегами, так и с близкими людьми – важно следить за своими эмоциями, не давая им вырваться наружу.
Символ дня: леопард.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, оранжевый, охра.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, продолжительны и трудноизлечимы – особенно это касается головной боли, поэтому не стоит затягивать с визитом к врачу.
Питание дня: от мяса можно не отказываться, но выбрать так называемых "быстрых" животных – например, баранину, а вот от говядины и свинины лучше отказаться. Необходимо также включить в рацион "горячие" специи – перец чили, хрен, горчицу, имбирь, гвоздику и корицу, они ускорят пищеварительный процесс, что не позволит съеденному отложиться жиром на боках.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Дачные работы дня: можно собирать урожай ягод и ранних овощей, благоприятны также прививка, пересадка и подкормка растений.
Магия и мистика дня: день благоприятен для сбора лекарственных трав для амулетов и снадобий.
Сны дня: сны нынешнего дня редко сбываются, но в них может содержаться подсказка относительно того, как действовать в сложившейся ситуации – особенно в личной жизни.
Табу дня: нельзя агрессивно реагировать на нападки недоброжелателей – лучше собрать волю в кулак и проигнорировать их.
Цитата дня: "Не звени ключами от тайн" (Станислав Ежи Лец).
Читайте также:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 19-25 июня 2023 года
- Кому повезет в любви с 19 по 25 июня: астролог назвал три знака Зодиака
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 19-25 июня