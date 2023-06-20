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Астрологический прогноз на 20 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
207
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 20 июня

Астрологический прогноз на 20 июня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: важно сконцентрироваться на поставленной ранее цели и работать только на ее достижение – как говорится, бить в одну точку. Во избежание ссор – как с коллегами, так и с близкими людьми – важно следить за своими эмоциями, не давая им вырваться наружу. 

Символ дня: леопард. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, оранжевый, охра. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, продолжительны и трудноизлечимы – особенно это касается головной боли, поэтому не стоит затягивать с визитом к врачу. 

Питание дня: от мяса можно не отказываться, но выбрать так называемых "быстрых" животных – например, баранину, а вот от говядины и свинины лучше отказаться. Необходимо также включить в рацион "горячие" специи – перец чили, хрен, горчицу, имбирь, гвоздику и корицу, они ускорят пищеварительный процесс, что не позволит съеденному отложиться жиром на боках. 

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай ягод и ранних овощей, благоприятны также прививка, пересадка и подкормка растений. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для сбора лекарственных трав для амулетов и снадобий. 

Сны дня: сны нынешнего дня редко сбываются, но в них может содержаться подсказка относительно того, как действовать в сложившейся ситуации – особенно в личной жизни. 

Табу дня: нельзя агрессивно реагировать на нападки недоброжелателей – лучше собрать волю в кулак и проигнорировать их. 

Цитата дня: "Не звени ключами от тайн" (Станислав Ежи Лец). 

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Дата публикации
Просмотры
207
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