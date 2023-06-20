Астрологический прогноз на 20 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: важно сконцентрироваться на поставленной ранее цели и работать только на ее достижение – как говорится, бить в одну точку. Во избежание ссор – как с коллегами, так и с близкими людьми – важно следить за своими эмоциями, не давая им вырваться наружу.

Символ дня: леопард.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, оранжевый, охра.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, продолжительны и трудноизлечимы – особенно это касается головной боли, поэтому не стоит затягивать с визитом к врачу.

Питание дня: от мяса можно не отказываться, но выбрать так называемых "быстрых" животных – например, баранину, а вот от говядины и свинины лучше отказаться. Необходимо также включить в рацион "горячие" специи – перец чили, хрен, горчицу, имбирь, гвоздику и корицу, они ускорят пищеварительный процесс, что не позволит съеденному отложиться жиром на боках.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Дачные работы дня: можно собирать урожай ягод и ранних овощей, благоприятны также прививка, пересадка и подкормка растений.

Магия и мистика дня: день благоприятен для сбора лекарственных трав для амулетов и снадобий.

Сны дня: сны нынешнего дня редко сбываются, но в них может содержаться подсказка относительно того, как действовать в сложившейся ситуации – особенно в личной жизни.

Табу дня: нельзя агрессивно реагировать на нападки недоброжелателей – лучше собрать волю в кулак и проигнорировать их.

Цитата дня: "Не звени ключами от тайн" (Станислав Ежи Лец).

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