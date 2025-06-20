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Астрологический прогноз на 20 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день максимально благоприятен для активной деятельности — ее результатом могут стать серьезные свершения.
Символ дня: медведь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый — символизирует радость, дружелюбие, уверенность в себе
Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.
За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в эти дни, окажется непродолжительной и будет протекать в легкой форме, особенно если сразу же обратиться к врачу.
Питание: нужно соблюдать умеренность, отдавая предпочтение легким блюдам — салатам и холодным супам.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно благоустраивать загородный участок и заниматься строительством на нем.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам.
Сны дня: сны нынешней ночи могут ответить на многие важные вопросы.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.
Цитата дня: «В мире нет фразы „Я не могу“. Если смог один, смогут и другие. Если никто не смог, будь первым!» (Брюс Ли).
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