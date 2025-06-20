Астрологический прогноз на 20 июня

Медведь / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день максимально благоприятен для активной деятельности — ее результатом могут стать серьезные свершения.

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Символ дня: медведь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый — символизирует радость, дружелюбие, уверенность в себе

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Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в эти дни, окажется непродолжительной и будет протекать в легкой форме, особенно если сразу же обратиться к врачу.

Питание: нужно соблюдать умеренность, отдавая предпочтение легким блюдам — салатам и холодным супам.

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Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно благоустраивать загородный участок и заниматься строительством на нем.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам.

Сны дня: сны нынешней ночи могут ответить на многие важные вопросы.

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Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

Цитата дня: «В мире нет фразы „Я не могу“. Если смог один, смогут и другие. Если никто не смог, будь первым!» (Брюс Ли).

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