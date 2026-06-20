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Астрологический прогноз на 20 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от воплощения в жизнь глобальных проектов лучше отказаться, посвятив день работе над делами, которые были начаты ранее. Также не стоит ломать голову над вопросами, которые кажутся неразрешимыми – ответ придет сам по себе, причем, тогда, когда мы совершенно не будем этого ждать.
Символ дня: Журавли
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий, голубой.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если вовремя обратиться к врачу. Нельзя удалять зубы и делать омолаживающие процедуры.
Питание дня: под серьезным ударом находятся почки, поэтому не стоит нагружать их алкоголем – особенно, пивом, а также молочными и кисломолочными напитками.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай ягод и ранних овощей.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому важно запомнить и проанализировать их содержание.
Табу дня: нельзя никому давать – особенно это касается одежды.
Цитата дня: «А, может быть, мы – только чье-то воспоминание?» (Станислав Ежи Лец).
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