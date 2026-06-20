Астрологический прогноз на 20 июня

Журавли / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от воплощения в жизнь глобальных проектов лучше отказаться, посвятив день работе над делами, которые были начаты ранее. Также не стоит ломать голову над вопросами, которые кажутся неразрешимыми – ответ придет сам по себе, причем, тогда, когда мы совершенно не будем этого ждать.

Символ дня: Журавли

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, голубой.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

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За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если вовремя обратиться к врачу. Нельзя удалять зубы и делать омолаживающие процедуры.

Питание дня: под серьезным ударом находятся почки, поэтому не стоит нагружать их алкоголем – особенно, пивом, а также молочными и кисломолочными напитками.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай ягод и ранних овощей.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому важно запомнить и проанализировать их содержание.

Табу дня: нельзя никому давать – особенно это касается одежды.

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Цитата дня: «А, может быть, мы – только чье-то воспоминание?» (Станислав Ежи Лец).

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