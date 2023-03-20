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Астрологический прогноз на 20 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
1142
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 20 марта

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нынешний лунный день идеально подходит для понедельника: сегодня можно начать жизнь с чистого листа – любые проекты, к реализации которых удастся приступить в этот день, окажутся успешными.

Символ дня: всходы растений. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, сиреневый, лавандовый. 

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит, хризопраз, аквамарин. 

За какую часть тела отвечает: органы зрения. 

Болезни дня: велика вероятность резкого повышения артериального давления, поэтому важно принимать прописанные врачом лекарства и соблюдать диету, чтобы не дошло до гипертонического криза. 

Питание дня: необходимо отказаться от выпечки, каш и мясных продуктов, особенно жареных и копченых. 

Стрижка дня: стрижка придаст шарма и очарования. 

Дачные работы дня: проводя уборку в саду, нельзя ничего рвать, выкапывать и выкорчевывать. 

Магия и мистика дня: особенно успешной обещает быть женская магия.

Сны дня: сны нынешней ночи предсказывают будущее. 

Табу дня: под запретом находится любое разрушение. 

Афоризм дня: "Только неглубокие люди знают себя до самых глубин" (Оскар Уайльд). 

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Дата публикации
Просмотры
1142
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