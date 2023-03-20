Астрологический прогноз на 20 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний лунный день идеально подходит для понедельника: сегодня можно начать жизнь с чистого листа – любые проекты, к реализации которых удастся приступить в этот день, окажутся успешными.

Символ дня: всходы растений.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, сиреневый, лавандовый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит, хризопраз, аквамарин.

За какую часть тела отвечает: органы зрения.

Болезни дня: велика вероятность резкого повышения артериального давления, поэтому важно принимать прописанные врачом лекарства и соблюдать диету, чтобы не дошло до гипертонического криза.

Питание дня: необходимо отказаться от выпечки, каш и мясных продуктов, особенно жареных и копченых.

Стрижка дня: стрижка придаст шарма и очарования.

Дачные работы дня: проводя уборку в саду, нельзя ничего рвать, выкапывать и выкорчевывать.

Магия и мистика дня: особенно успешной обещает быть женская магия.

Сны дня: сны нынешней ночи предсказывают будущее.

Табу дня: под запретом находится любое разрушение.

Афоризм дня: "Только неглубокие люди знают себя до самых глубин" (Оскар Уайльд).

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