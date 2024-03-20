Астрологический прогноз на 20 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для доведения до финального итога начатых ранее – в том числе, и начатых накануне проектов, а вот от новых дел лучше отказаться – успеха он не принесет. Нежелательно также заниматься незнакомым видом деятельности – он может содержать многочисленные «подводные камни», которые трудно предусмотреть заранее.

Символ дня: Лабиринт.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный, нефритовый.

Счастливые камни дня: огненный опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни нынешнего дня – как новые, так и обострившиеся хронические – как правило, протекают в тяжелой форме, поэтому медицинские меры нужно принимать сразу же, не дожидаясь осложнений. Также необходимо поддержать иммунитет, который поставит барьер на пути недугов.

Питание дня: необходимо сократить употребление жидкости – причем, не только напитков, но и первых блюд, в противном случае не избежать отеков.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: желательно высаживать на рассаду семена растений, съедобная часть которых находится над землей.

Магия и мистика дня: энергетика дня благоприятствует любым магическим гаданиям и ритуалам, но особенно результативными окажутся те, что связаны с магической силой драгоценных и полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут человеку о его внутренних проблемах, от которых он отмахивается или о которых не подозревает.

Табу дня: нельзя ронять столовые приборы – вилки и ножи, это может стать плохой приметой.

Цитата дня: «Верьте в первую очередь в себя, остальные последуют этому примеру – поверьте мне» (Натаниэль Бузолич).

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