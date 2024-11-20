Астрологический прогноз на 20 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: все, что будет задумано в это время, вскоре блестяще воплотится в жизнь, поэтому можно составлять любые – даже самые амбициозные и перспективные – планы.
Символ дня: муза.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, джеспилит.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и требуют тщательного и активного лечения.
Питание дня: необходимо отказаться от сладкого и мучного, можно пробовать новые диеты и устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Магия и мистика дня: можно проводить магические действия с минералами и полудрагоценными камнями.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку, какие качества характера ему необходимо исправить.
Табу дня: необходимо опасаться большой высоты – нельзя подходить к краю, как на природе, так и в многоквартирных домах.
Цитата дня: "Не искавшему путь вряд ли путь и укажут –
Постучись, и откроются двери к судьбе" (Омар Хайям).
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