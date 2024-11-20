Астрологический прогноз на 20 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: все, что будет задумано в это время, вскоре блестяще воплотится в жизнь, поэтому можно составлять любые – даже самые амбициозные и перспективные – планы.

Символ дня: муза.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, джеспилит.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и требуют тщательного и активного лечения.

Питание дня: необходимо отказаться от сладкого и мучного, можно пробовать новые диеты и устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Магия и мистика дня: можно проводить магические действия с минералами и полудрагоценными камнями.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку, какие качества характера ему необходимо исправить.

Табу дня: необходимо опасаться большой высоты – нельзя подходить к краю, как на природе, так и в многоквартирных домах.

Цитата дня: "Не искавшему путь вряд ли путь и укажут –

Постучись, и откроются двери к судьбе" (Омар Хайям).

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