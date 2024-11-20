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Астрологический прогноз на 20 ноября

Астрологический прогноз на 20 ноября

Муза - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: все, что будет задумано в это время, вскоре блестяще воплотится в жизнь, поэтому можно составлять любые – даже самые амбициозные и перспективные – планы. 

Символ дня: муза. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, джеспилит.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и требуют тщательного и активного лечения.

Питание дня: необходимо отказаться от сладкого и мучного, можно пробовать новые диеты и устраивать разгрузочные дни. 

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические действия с минералами и полудрагоценными камнями. 

Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку, какие качества характера ему необходимо исправить. 

Табу дня: необходимо опасаться большой высоты – нельзя подходить к краю, как на природе, так и в многоквартирных домах.

Цитата дня: "Не искавшему путь вряд ли путь и укажут – 

                        Постучись, и откроются двери к судьбе" (Омар Хайям). 

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