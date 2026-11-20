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Астрологический прогноз на 20 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: чем бы мы сегодня ни занимались, необходимо четко представлять цель, которой необходимо достичь.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, синий.
Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: необходимо отказаться от жирных и жареных продуктов и алкоголя.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может сделать человека грустным и унылым.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие волшебную силу проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через неделю.
Табу дня: нельзя бить посуду, особенно стеклянную.
Цитата дня: «Когда нам есть что сказать, молчание — ложь» (Питерсон Джордан).
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