Сердце / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: чем бы мы сегодня ни занимались, необходимо четко представлять цель, которой необходимо достичь.

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Символ дня: сердце.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, синий.

Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл.

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За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: необходимо отказаться от жирных и жареных продуктов и алкоголя.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может сделать человека грустным и унылым.

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Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие волшебную силу проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через неделю.

Табу дня: нельзя бить посуду, особенно стеклянную.

Цитата дня: «Когда нам есть что сказать, молчание — ложь» (Питерсон Джордан).

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