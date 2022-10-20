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Астрологический прогноз на 20 октября

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Астрологический прогноз на 20 октября

Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: День также благоприятен для творчества – как деятельного, так и созерцательного: можно не только посещать музеи и театры, но и самостоятельно создавать произведения искусства. 

Символ дня: Медведь. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, шафранный, охра. 

Счастливые камни дня: гроссуляр, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, продлятся недолго, особенно если при появлении первых симптомов приступить к их лечению. 

Сны дня: сны нынешней ночи дают понять, насколько полно человек использует данные ему от природы таланты и способности.

Стрижка дня: от стрижки необходимо воздержаться. 

Афоризм дня: «Создай себе судьбу, которую полюбишь сам» (Фридрих Ницше). 

Ангел-хранитель дня: Тисаль – укрепляет дружеские и родственные связи. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, обращенные к языческим богам. 

Табу дня: нельзя отправляться в путешествия. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
253
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