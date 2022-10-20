Астрологический прогноз на 20 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: День также благоприятен для творчества – как деятельного, так и созерцательного: можно не только посещать музеи и театры, но и самостоятельно создавать произведения искусства.
Символ дня: Медведь.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, шафранный, охра.
Счастливые камни дня: гроссуляр, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, продлятся недолго, особенно если при появлении первых симптомов приступить к их лечению.
Сны дня: сны нынешней ночи дают понять, насколько полно человек использует данные ему от природы таланты и способности.
Стрижка дня: от стрижки необходимо воздержаться.
Афоризм дня: «Создай себе судьбу, которую полюбишь сам» (Фридрих Ницше).
Ангел-хранитель дня: Тисаль – укрепляет дружеские и родственные связи.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, обращенные к языческим богам.
Табу дня: нельзя отправляться в путешествия.
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